Страшный Синдром бабочки: в США родился младенец без кожи и со сросшимися пальцами на руках (фото)

Мир

В первый день текущего года в городе Сан-Антонио (штат Техас, США) на свет появился мальчик Джабари Грей с очень редкой аномалией — почти на всем его теле отсутствовала кожа. Она была лишь на голове и частично ногах, но шея, торс, живот и обе руки выглядели словно куски сырого мяса, а пальцы на руках были сросшимися, пишет The Sun.

Удивительно, но ребенок выжил. Врачи поставили ему диагноз врожденная аплазия кожи. Это врожденный порок, когда на участках тела полностью отсутствует кожный покров, а органы покрыты лишь тонкой мембраной.

После рождения мальчика поместили под аппарат жизнеобеспечения и врачи сказали, что больше они ничего не могут для него сделать.

Однако родители ребенка Присцилла Мондало и Марвин Грей поскандалили со страховой компанией и добились, чтобы их сына перевезли в другую больницу в Хьюстон. Хирурги детской клиники Хьюстона сейчас готовятся прооперировать дыхательные пути мальчика, чтобы он начал дышать самостоятельно, а потом его будут готовить к куда более сложной операции — трансплантации кожи.

По словам матери ребенка, во время беременности у нее не было никаких осложнений и лишь на 37 неделе врачи заметили, что плод плохо набирает вес. А уже на следующий день во время осмотра у ребенка замедлился пульс и было решено срочно делать кесарево сечение. И когда ребенка извлекли из матки, акушер сразу же заметил, что на большей части его тела отсутствует кожный покров. При врожденной аплазии кожи чаще всего на теле возникают отдельные поврежденные участки, в основном на голове. Но у Джабари голова как раз оказалась целой, а вот большая часть туловища и руки выглядели как открытая рана.

Врачи не знают, из-за чего возникает подобная аномалия, но она затрагивает одного из десяти тысяч младенцев. Однако, после того как ребенка перевезли в другую больницу, новая бригада врачей предположила, что у Джабари совсем другое нарушение, а именно Буллёзный эпидермолиз или Синдром Бабочки. При этом редком генетическом расстройстве кожа пациента очень хрупкая и разрушается из-за малейшего трения. Также на ней появляются пузыри, которые при лопании оставляют после себя сырую язву. Эта аномалия еще более редкая, чем аплазия кожи и в США встречается в 1 случае на 50 тысяч новорожденных, так как является наследственным заболеванием.

В настоящее время оба родителя ребенка проходят генетическое тестирование, чтобы выяснить, кто из них носит в своем ДНК эту болезнь. В ожидании операций на горле и пересадки кожи младенец находится в отделении интенсивной терапии и его тело покрыто специальным материалом для защиты от инфекций. У врачей для него пока благоприятные прогнозы, так как ребенок нормально набирает вес, однако их тревожит состояние его сросшихся пальцев, а также подбородка, приросшего к шее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британец остался без кожи и едва не лишился глаз, попытавшись сварить яйцо в микроволновке.

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