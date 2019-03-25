Под Москвой тренер-педофил несколько месяцев насиловал 12-летнюю ученицу

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В Московской области России зафиксирован страшный случай: 40-летний тренер по боевым искусствам на протяжении нескольких лет насиловал свою несовершеннолетнюю подопечную, ученицу одной из школ Одинцовского района. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ по Подмосковью.

По данным следователей, извращенец растлил девочку в январе 2017 года, когда той едва исполнилось 12 лет. Регулярные изнасилования продолжались на протяжении двух лет. В конце концов девочка набралась смелости и рассказала обо всем родителям, которые немедленно обратились в правоохранительные органы.

«Предварительно установлено, что с января 2017 по февраль 2019 года мужчина с целью удовлетворения своего полового влечения неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

В отношении педофила завели дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Между тем, по информации телеканала РЕН ТВ, ученики давно выражали недовольство педагогом.

«Он многим ребятам карьеру спортивную поломал, даже выступавшим за сборную», — сообщил журналистам один из знакомых тренера. Сейчас подонок схвачен, его проверяют на причастность к совершению других подобных преступлений в отношении малолетних. Проводятся следственные действия и сбор доказательной базы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский учитель физкультуры насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия). Следствием установлено, что с декабря 2017 по май 2018 года педагог совершил 29 преступлений против половой неприкосновенности девочки. Помимо спортзала, они совершались в его машине и квартире.

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