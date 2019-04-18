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Федул Ветреник: какой праздник отмечается 18 апреля и что нужно обязательно сделать в этот день

Сегодня, 18 апреля, отмечается народный праздник Федул Ветреник. Другие названия праздника: «Федул», «Федул Теплый», «Федора», «Федора Ветреница». Название «Ветреник» связано с ветром, который в этот день усиливается и дует постоянно.

Кроме того, православная церковь сегодня вспоминает мученика Феодула Солунского (Фессалоникийского), чтеца. По преданию, Феодул жил в III-IV столетии в Фессалониках во времена соправителей Диоклетиана и Максимина. Юный чтец вел благочестивую праведную жизнь. Однажды в полусне ему привиделось, что неизвестный в светлом одеянии что-то вкладывает в его ладонь. Феодул открыл глаза и обнаружил в руке красивый перстень с изображением Креста. Он понял, что это знамение его грядущих мучений. Благодаря силе кольца Феодул излечил от разных болезней и обратил в христианскую веру многих людей.

Когда начались гонения на христиан, он остался при церкви. Вместе с диаконом Агафоподом продолжил открыто проповедовать Евангелие. По приказу местного правителя Фаустина молодого чтеца и старого диакона арестовали и привели к нему на суд. Феодула вместе с Агафоподом заточили в темницу. Позже их привели к правителю и тот объявил, что приговаривает обоих к смерти. К мученикам привязали камни и сбросили в море. Через время тела святых Феодула и Агафопода без веревок и в белых одеждах христиане нашли на берегу и похоронили. Случилось это в 303 году.

Кроме того, 18 апреля празднуют именины Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

Приметы этого дня

По приметам, если в овраге снега осталось размером с телушку — пришла пора начинать пахоту.

Если слышно глухарей, значит, дни будут погожими, а если нет — идет ненастье.

Плохой приметой считается, если в окно влетит птица — это к разрушениям и бедам, птица — вестник, которого прислал злой ветер. Птицу обязательно нужно поймать, 9 раз прочитать «Отче наш», а потом отпустить со словами: «Что принесла, обратно забери». Если она вылетела, дом следует окропить святой водой, вымыть пол водой с отваром чертополоха.

Чтобы обрести богатство нужно на закате выйти на перекресток неезженых дорог, положить под ноги монетку. Потом протягивают к небу руки и говорят: «Встану на дороге, на земле мои корни-ноги, к солнцу тянусь, по веткам-рукам лучами питаюсь. Ветер, прилетай, меня-дерево колыхай, чтобы клад мой рос, был большой прирост». Потом нужно немного подождать, пока ветер обдует. Монетку закапывают очень глубоко.

Что нужно сегодня обязательно сделать

Сегодня нужно обязательно широко раскрыть все окна и хорошо проветрить дом. Так можно уберечь дом от нечистой силы и переполохов. Переполохами раньше считали живых существ, которые проникают в человека во сне, делают из него бесноватого или порченого. Также нужно зажечь спички или лучину, опустить ее в миску с водой, с ней нужно пойти туда, где вы испугались и сказать: «Переполох, чтоб ты издох. Больше не пугай, тело раба Божиего (имя) покидай». Потом воду дают больному выпить. Можно просто привести больного к водоему, сказать те е слова и три раза ополоснуть ему лицо водой.

Женщинам нужно в этот день постирать полотенца, вывесить их на ветер, он их высушит и зарядит своей силой. Потом этим полотенцем должны утереться все члены семьи, тогда они будут здоровыми и счастливыми.

Также сегодня отмечаются День основания Общества Красного Креста в Украине, Всемирный день радиолюбителя, Международный день памятников и выдающихся мест.

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