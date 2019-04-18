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- 8:59 Украина ухудшила свои позиции в международном рейтинге свободы слова
Украина ухудшила свои позиции в международном рейтинге свободы слова
В рейтинге свободы прессы, который обнародовала 18 апреля международная правозащитная организация «Репортеры без границ», Украина заняла 102 место, опустившись на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.
На показатель повлияли такие негативные факторы, как насилие против журналистов-расследователей и война на Донбассе.
По мнению правозащитников, наиболее серьезные вызовы для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.
Еще одним явлением, которое не облегчает работу СМИ в Украине, говорится в отчете, это частые отказы во въезде для иностранных журналистов.
Как отмечается в отчете, в соседней России также заметно ухудшение ситуации со свободой прессы. В этом году РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись так же, как и Украина, на одну ступень по сравнению с прошлогодними показателями.
В некоторых странах постсоветского пространства правозащитники заметили значительные улучшения со свободой слова. Так Армения поднялась сразу на 19 ступенек, заняв 61-е место в рейтинге. Существенное облегчение для работы журналистов было зафиксировано и в Кыргызстане. Эта среднеазиатская страна поднялась за год сразу на 15 ступеней, заняв 83-е место.
На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже в третий раз подряд занимает первое место в ежегодных рейтингах «Репортеров без границ» о свободе прессы. Германия в этом году — на 13 месте.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине стали чаще нападать на журналистов. В Союзе журналистов озвучили размер таксы за избиение журналиста в Украине.
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