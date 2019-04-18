Путину нужен хаос: Муженко рассказал, когда Россия может начать масштабное вторжение в Украину

Украина

Если после президентских выборов, внутри Украины возникнет хаос, тогда для России наступит самое благоприятное время, чтобы начать полномасштабную войну против нашей страны. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

Он отметил, что особенность российско-украинской войны в том, что она может начаться в течение одного часа и превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций.

По информации генерала, дислокация ударных соединений РФ, которые сформированы вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму, организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия.

«По нашим расчетам и по расчетам НАТО, эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев», — уточнил Муженко.

Прогноз о возможности Кремля оперативно применить военную силу подтверждал и эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин. По его словам, в сфере обычных вооружений Россия никогда не сможет быть равной войскам НАТО, но по политической готовности применять военную силу Кремль превосходит Альянс. НАТО для проведения союзнической военной кампании нужны очень веские основания. А России для использования военной силы нужно только желание узкой группы лиц или даже одного человека в Кремле.

Как писали «ФАКТЫ», Россия не только строит военные городки на своей территории вдоль украинской границы, она превратила аннексированный Крым в неприступную крепость. На полуострове сосредоточена мощнейшая группировка, оснащенная самым современным вооружением.

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