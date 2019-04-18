Шулявский мост в Киеве почти полностью разобрали: появились свежие фото

Общество

В сети показали фото с места ремонтных работ на столичной Шулявке, где разбирают старый мост перед строительством новой развязки. Ранее сообщалось, что проект планируется завершить за полтора года.

На страничке «Los Solomas / Соломенский район» киевлянка Елена Гончар выложила свежие фотографии, на которых запечатлела специальную технику, предназначенную для транспортировки тяжелых конструкций разбираемого моста. «Признаюсь: впечатлена. Читала об этом в интернете, видела фотографии. Но „живой“ вид очень эффектный. Несколько десятков лет живу в городе, но (в этой точке) проспект Победы без Шулявского моста над головой видела впервые. Действительно, вид необычный. Да и „машинка“, которая перевозит такие крупные „штучки“, симпатичная», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», движение по Шулявскому путепроводу перекрыли в середине марта, а транспорт, курсировавший до этого по мосту, пустили по прилегающим улицам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter