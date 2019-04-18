Мощное землетрясение произошло на Тайване: появились первые видео

Мир

На восточном побережье Тайваня, недалеко от города Хуалянь, произошло мощное землетрясение силой, по разным данным, от 6,1 до 6,7 балла по шкале Рихтера. Подземный толчок спровоцировал оползни. Есть сообщения о разрушениях. Информация о жертвах пока не поступала. Ранения получили по меньше мере два человека — туристы, попавшие под камнепад.

Землетрясение вызвало панику у населения: дома сильно раскачивались. В столице Тайваня Тайбэе было временно остановлено движение метро. Из школ эвакуировали детей. На одной из столичных дорог образовалась большая трещина.

Как сообщает AFP, в сентябре 1999 года на острове был зарегистрирован подземный толчок силой 7,6 балла. Число погибших превысило 2400 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проснувшийся вулкан Этна спровоцировал землетрясение: есть пострадавшие.

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