Проснувшийся вулкан Этна спровоцировал землетрясение: есть пострадавшие

Мир

На Сицилии, где проснулся вулкан Этна, произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации местных СМИ, пострадали, по меньшей мере, два человека. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на территории муниципалитета Виагранде.

«Землетрясение произошло в 3:19 по местному времени в среду», — говорится в сообщении.

Местные СМИ также сообщили о панике среди жителей острова, многие из которых выбегали из своих домов на улицы. Не спали и жители соседнего крупного города Катания (население — 300 тысяч человек).

Напомним, в понедельник из-за извержения Этны на Сицилии частично закрывали ли воздушное пространство.

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