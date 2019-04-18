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Украинские военные показали, как умеют освобождать города (фото)
На базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отрабатывали тактику ведения боевых действий в городе. Тренировка проходит в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина (JMTG-U)» по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины.
— При ведении боевых действий в городе существует много особенностей, от принятия решения, организации взаимодействия, применение огня, до минимизации потерь как гражданского населения, так и военнослужащих, — заявил наблюдавший за ходом учений министр обороны Украины Степан Полторак.
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— Наш Международный учебный центр на сегодня один из лучших в Восточной Европе и способен готовить по стандартам НАТО. Через этот учебный центр уже прошли подготовку более 20 тысяч военнослужащих ВСУ. Мы готовимся освобождать, а не захватывать. И это огромное отличие наших Вооруженных Сил от ВС Российской Федерации. Украинские Вооруженные Силы никогда не будут захватывать, а только освобождать. Освобождать наши города, которые захвачены террористическими группировками и российскими войсками, — подчеркнул министр.
Как информирует пресс-служба ВСУ, свои профессиональные качества личный состав подразделения совершенствовал вместе с бойцами спецотряда OPFOR, который выполнял роль условного противника. Бойцы спецотряд имитировали противника, чем создавали жесткую и реалистическую подготовку для пехотных батальонов, используя тактику, которую во время боев в населенных пунктах применяют пророссийские террористы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАТО признали: боевой опыт украинцев не имеет аналогов в мире.
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