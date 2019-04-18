Бой Джошуа — Миллер отменен

Спорт

Американец Джаррелл Миллер (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение) официально лишен лицензии на бой с обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBA и IBO, непобедимым британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) из-за проваленного допинг-теста.

Такое решение вынесла Атлетическая комиссия Нью-Йорка (NYSAC), где и должен был 1 июня состояться бой. Сам Миллер отрицает свою вину и уже заявил, что его команда будет разбираться в ситуации.

Для Джошуа уже начали подбирать нового соперника, поскольку переносить дату боя не будут. «Кубинец Луис Ортис (31 победа, 26 из них — нокаутом, 1 поражение) является лучшим кандидатом на замену Миллеру. Он первый в нашем списке, тем более именно Луис был первым, кого назвал Джошуа. Но, насколько я понял из разговора с их командой, он не будет готов провести бой именно 1 июня. Также я видел заявление Диллиана Уайта (25 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение) о готовности драться с Энтони. Если он готов сделать это в июне — этот бой будет 100%. Но пока он готовится к бою в июле, а это не устраивает уже нас. В целом, у нас есть список из восьми кандидатов, которых мы отобрали для дальнейшего рассмотрения», — рассказал промоутер Эдди Хирн в интервью iFL TV.

Добавим, что на поединок, который пройдет на ринге Madison Square Garden, уже продано около 17 тысяч билетов (вместимость арены на боксерских поединках — чуть более 20 тысяч), а с Туманного Альбиона в Нью-Йорк планируют прилететь около 10 тысяч британцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что соперник Джошуа провалил добровольный допинг-тест.

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