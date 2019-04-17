Соперник Джошуа провалил допинг-тест: бой под угрозой срыва

Спорт

Американский боксер Джаррелл Миллер (23 победы, 20 из них — нокаутом, 1 поражение), готовясь к бою с непобедимым британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом), сдал положительный допинг-тест.

В анализе мочи, взятой 20 марта сотрудниками Всемирного антидопингового агентства (WADA), было обнаружено запрещенное вещество эндуробол, которое спортсмены обычно используют для повышения выносливости или для потери излишков жира. В ближайшее время Джаррелл выступит предстанет по данному вопросу перед Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, и велика вероятность, что боксеру будет отказано в выдаче лицензии на бой с Джошуа.

К слову, на днях американец дал интервью Fight Hub TV, в котором рассказал, как собирается побить Энтони. «Семь или восемь раундов, и этот клоун упадет… Семь или восемь раундов, он выдыхается после пятого раунда. В любом случае я его побью: у меня крепче челюсть, лучше выносливость и я больше выбрасываю ударов», — отметил боксер.

Напомним, что поединок Джошуа — Миллер должен был состояться 1 июня на ринге арены Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа хочет боя с Усиком.

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