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Рабинович: Мы готовы объединяться с другими партиями ради общих целей – мира и спасения экономики
Украинские политики обязаны научиться договариваться ради спасения страны. «Оппозиционная платформа — За життя» готова сотрудничать со всеми, кто будет работать на возрождение экономики и улучшение жизни украинцев, и приглашает всех ответственных политиков сделать шаг навстречу друг другу. Такое заявление сделал народный депутат Украины и глава указанной политсилы Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
«Для того чтобы говорить о создании коалиции с какой-то политической силой, нужно сначала определить цель, которую мы вместе будем перед собой ставить. Я всем лидерам парламентских и „околопарламентских“ партий говорил и говорю: „Давайте сядем в одну лодку — и будем сшивать страну!“ Мы обсуждали это и с Юлией Тимошенко, и со многими другими, но они мне говорят: „Нас не поймет электорат“. Но ведь это не так!» — возмутился политик.
По его мнению, политические силы придумали себе штампы, исходя из которых, каждая партия должна ориентироваться исключительно на своего избирателя.
«Уверен, что это неправильно. Я готов пойти в любую коалицию, отставить политику в сторону — и выработать инструмент возрождения отечественной экономики. В таком объединении я готов работать на любой должности и даже без портфеля, но такого, к сожалению, скорее всего, не будет из-за предубежденности наших политиков», — отметил парламентарий.
Он уверен, что у партии «Оппозиционная платформа — За життя» есть все шансы победить на осенних парламентских выборах и самостоятельно сформировать правительство.
«Если подобные коалиции невозможны, тогда встает вопрос о победе политической партии на парламентских выборах и получении ею 51% голосов избирателей. Многие говорят, что это невозможно, но я так не считаю. Если оппозиционными силами будет выработана единая позиция, если мы покажем, что больше не хотим жить в „экономическом болоте“, а Владимиру Зеленскому, который, вероятнее всего, победит на выборах, не удастся показать эффективность, я верю в то, что прагматическая оппозиция победит. И под флагом „Оппозиционной платформы — За життя“, которая не будет сводить счеты с „попередниками“, спасет экономику и освободит украинцев от долгов. Мы изменим ситуацию в Украине к лучшему!» — резюмировал Вадим Рабинович.
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