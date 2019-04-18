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С нами так и надо. Потому что мы — страна дураков, — Петр Шуклинов

Накануне второго тура президентских выборов журналист Петр Шуклинов написал в соцсети о «дураках, мечтателях и карме народа», отметив, что управляют нами те, кого мы заслужили. Потому что мы максимально тупые и ограниченные и не видим, что за их большой политикой стоят наши огромные деньги.

«Через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Что во всем виноваты эти продажные сволочи и гады, которые все вскрывают и показывают. Всю грязь Порошенко. Всю грязь Зеленского. Всю грязь политиков.

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Вот вам команда Зе в лицах. Именно эти люди в воскресенье возьмут Украину в свои руки. Вам даже записали момент передачи денежного мешка под названием «Украина». На видео.

С вами именно так и надо — из рук в руки. С нами — так надо. Ночью. Или в Израиле. Потому что мы — страна дураков. Любимая страна. Прекрасная страна. Но управляют нами те, кого мы заслужили. Потому что мы максимально тупые и ограниченные. И не видим, что за их большой политикой — наши огромные деньги.

В воскресенье у новой банды все получится. Даже не сомневайтесь. Все готово. Потому что урок не усвоили. И должны заплатить. Снова. И будете платить. Мы будем платить. В строй встанете, глаза — в землю, рты друг на друга в соцсетях — и на забой. Как коровы: кто-то молоком заплатит, кто-то — мясом.

Но я тоже иду на выборы. Приму свою часть ответственности за страну. И проголосую в воскресенье. Забой, так забой. Я с вами, дорогая моя страна. И этот пост — о дураках, мечтателях и карме народа. О нашей бесконечной возне. И неисправимом оптимизме.

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А через пять лет вы снова напишете, что во всем виноваты журналисты. Через пять лет, когда вот этих будут выгонять из власти, а вот тех — точно таких же — ставить вместо них", — написал Шуклинов в Facebook.

Ранее об украинских выборах и о том, почему Путин жаждет победы Зеленского, в своем блоге написал профессор кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузьо.

О ситуации в Украине накануне второго тура президентских выборов высказался в соцсети и главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что кум российского президента Виктор Медведчук, лоббирующий интересы Кремля по Донбассу, намерен поддержать на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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