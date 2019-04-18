В Японии начинаются ритуалы отречения императора от престола (фото)

Мир

В Японии начались ритуалы, предваряющие церемонию отречения от престола императора Акихито. 30 апреля 85-летний император официально откажется от трона в пользу своего старшего сына — 59-летнего наследного принца Нарухито. Это решение Акихито, коронованный в 1990 году, принял в связи с ухудшившимся состоянием своего здоровья. Отречение императора станет в Японии первым за последние 200 лет.

Как пишет издание Asahi Shimbun, вместе со своей супругой Митико японский император прибыл в синтоистский храм Исэ. расположенный в городе Исе в префектуре Миэ, с трехдневным паломничеством.

Монаршую чету, которая 10 апреля отпраздновала свою бриллиантовую свадьбу (60 лет семейной жизни) приветствовали представители местных властей и толпа простых зрителей. Императорская чета совершит все необходимые обряды во Внешнем и Внутреннем святилищах. В храм внесли священный меч и подвески из драгоценных камней (два из трех символов императорской власти), которые привезли из императорского дворца. По преданию, вместе с бронзовым зеркалом они были дарами богини солнца Аматэрасу, от которой, как считается, ведут свой род японские правители.

Император привез с собой священные предметы

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