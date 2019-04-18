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Порошенко сократил разрыв c Зеленским до 10%, — свежие данные соцопроса
Как показывают результаты соцопроса, проведенного в Украине с 12 по 16 апреля 2019 года Социологическим центром имени Михаила Драгоманова, во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского готовы проголосовать 54% респондентов, которые определились с выбором. За Петра Порошенко намерены отдать свой голос 44,1% опрошенных респондентов. При этом 1,9% граждан планируют испортить бюллетень.
Динамика электоральной поддержки демонстрирует сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко. При таких темпах изменения электоральных предпочтений лидер гонки мог бы измениться менее чем за месяц.
Электоральная база кандидатов в президенты существенно отличается. Избиратели Порошенко — это граждане с определенными идеологическими запросами, которые сознательно поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Избиратели Зеленского составляют несколько идеологически противоречивых групп, часть из которых поддерживает европейскую направленность, часть не поддерживает; некоторые хотят сближения с Российской Федерацией, другие ожидают мгновенных экономических изменений и улучшения жизни. Такая фрагментация электоральной базы объясняет стратегию Зеленского, избегающего прямого общения и с избирателями, и с представителями массмедиа, и с оппонентом на прямых дебатах.
Противоречивая электоральная база Зеленского в любой момент может частично развернуться в противоположную сторону под влиянием различных факторов, в том числе результатов дебатов.
Методом телефонного интервью были опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».