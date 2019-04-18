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Королева Елизавета II и принцесса Евгения раздали предпасхальную милостыню (фото)

14:13 18 апреля 2019 123
Королева Елизавета и принцесса Евгения
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Королева Великобритании Елизавета II, которую сопровождала ее внучка принцесса Евгения, по древней традиции раздала милостыню в Великий четверг. На ежегодной церемонии монарх вручает каждому получателю два маленьких кожаных кошелька. Один из них, красный, содержит монеты обычной чеканки. Другой, белый кошелек, содержит так называемые серебряные монеты Монди, специально отчеканенные для такого случая. Изображение Елизаветы на обычной монете для обращения несколько раз менялось, но на монетах Монди все еще помещается тот же самый ее портрет, который впервые появился на монетах 1953 года.

В этом году Ее Величество осчастливила символическим подаянием 93 мужчин и 93 женщин (в основном это пенсионеры, отличившиеся перед церковью и местными общинами) — по числу своих собственных лет. Королева отпразднует 93-летие на католическую Пасху — 21 апреля.

Королева и принцесса посетили часовню Святого Георгия в Виндзоре, где в прошлом году венчались принц Гарри и Меган Маркл, а также сама Евгения с Джеком Бруксбэнком. Елизавета была в желтом пальто и шляпке в тон. Евгения — в белом платье с синим цветочным принтом.

 

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилось милое видео детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма на прогулке.

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