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Королева Елизавета II и принцесса Евгения раздали предпасхальную милостыню (фото)
Королева Великобритании Елизавета II, которую сопровождала ее внучка принцесса Евгения, по древней традиции раздала милостыню в Великий четверг. На ежегодной церемонии монарх вручает каждому получателю два маленьких кожаных кошелька. Один из них, красный, содержит монеты обычной чеканки. Другой, белый кошелек, содержит так называемые серебряные монеты Монди, специально отчеканенные для такого случая. Изображение Елизаветы на обычной монете для обращения несколько раз менялось, но на монетах Монди все еще помещается тот же самый ее портрет, который впервые появился на монетах 1953 года.
В этом году Ее Величество осчастливила символическим подаянием 93 мужчин и 93 женщин (в основном это пенсионеры, отличившиеся перед церковью и местными общинами) — по числу своих собственных лет. Королева отпразднует 93-летие на католическую Пасху — 21 апреля.
Королева и принцесса посетили часовню Святого Георгия в Виндзоре, где в прошлом году венчались принц Гарри и Меган Маркл, а также сама Евгения с Джеком Бруксбэнком. Елизавета была в желтом пальто и шляпке в тон. Евгения — в белом платье с синим цветочным принтом.
The Queen distributes Maundy Money to people from all across the UK — nominated for their work in the community.— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 апреля 2019 г.
Maundy Thursday is the Christian holy day falling on the Thursday before Easter, which commemorates the Maundy & Last Supper of Jesus Christ with the Apostles. pic.twitter.com/4G2rzJHJD6
The money in the White Purse includes 1, 2, 3 and 4 silver penny pieces, the sum equals the number of years of the Monarch’s age.— The Royal Family (@RoyalFamily) 18 апреля 2019 г.
This year the purse will equal 93p as Her Majesty turns 93 on Sunday! pic.twitter.com/fvkuaPjuNB
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