Британскую принцессу засекли в магазине, покупающей молоко (фото)

Мир

Британскую принцессу Беатрис, 30-летнюю внучку королевы Елизаветы II, засекли в магазине Marks and Spencer, покупающей продукты. В частности, Ее Высочество приобрела молоко.

Беатрис забежала в магазин, ближе всего расположенный к Сент-Джеймсскому дворцу, где находится ее лондонская резиденция принцессы и куда недавно въехал ее бойфренд — бизнесмен Эдоардо Мопелли Моцци. Поговаривают, что пара вот-вот объявит о помолвке.

Привыкающая к семейной жизни Беатрис была скромно одета в темно-синее шерстяное пальто, черные колготки и черные туфли без каблуков. Большинство покупателей даже не осознали, что рядом с ними находится персона королевской крови. Фото дочери герцога Йоркского Эндрю и Сары Фергюсон опубликовало издание Daily Mail — она как раз оплачивала покупки на кассе самообслуживания и не подозревала, что за ней следят.

Младшая сестра Беатрис, замужняя принцесса Евгения, 18 апреля сопровождала королеву Елизавету на службу в виндзорской часовне Святого Георгия в честь Великого четверга.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон с детьми закупила подарки в дешевом магазине и постояла в очереди.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter