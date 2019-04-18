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- 9:09 В сети появилось милое видео детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма на прогулке
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В сети появилось милое видео детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма на прогулке
Вслед за фотографиями членов королевской семьи, сделанными во время их отдыха на пасхальных каникулах в Норфолке, в сети появилось милое видео, снятое в тот же день.
Издание Daily Mail опубликовало кадры, на которых счастливые дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — трехлетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Джордж, а также их пятилетняя кузина Миа Тиндолл (дочь двоюродной сестры Уильяма Зары Тиндолл) весело катаются на машинках, улыбаясь друг другу и врезаясь в другие «транспортные средства». Они также оживленно общаются друг с другом со своими родителями.
Дело происходило на ярмарке, устроенной возле ипподрома, на котором внучка королевы Зара принимала участие в конных соревнованиях, а члены семьи выступали в роли ее болельщиков. Видно также, как родители несут своих детей на плечах: верхом на Кейт едет Шарлотта, на Уильяме — Миа, а Джордж сидит на своем дяде Майке Тиндолле, супруге Зары.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что родители одноклассников принца Джорджа рассказали, как ведут себя в школе он и его родители.
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