Муженко рассказал, как украинские войска могли захватить Иловайск

Украина

Летом 2014 года украинская армия могла удержать Иловайск, подразделения ВСУ и добровольцы могли вернуться в город и защитить его, не допустив трагедии «Иловайского котла». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Виктор Муженко.

Он рассказал о договоре с россиянами по коридорам для выхода из оперативного окружения в районе Иловайска. О том, что на условия генштаба РФ о выходе без вооружения Украина не согласилась.

По его словам, если бы все решалось оперативно, то украинские подразделения могли бы удержать город, так как россияне, чтобы их не обвинили в реальной агрессии, зашли на нашу территорию в конце августа 2014 года на ограниченное время.

«У нас был шанс снова вернуться в Иловайск и продержаться там. Группировка войск была для этого достаточной, были достаточные запасы. Россияне, помня, что они наделали в Грозном, никогда в Иловайск не пошли бы и в затяжные бои не ввязались бы. Я уверен, что жертв могло быть в разы, а, может, и на порядок меньше. Были еще варианты. Но все получилось так, как получилось… Причем всю вину переложили на руководство Вооруженных Сил и АТО. Хотя это в корне не соответствует действительности», — считает генерал.

Генерал отметил, что Иловайская операция была для тех, кто ее планировал, чем-то вроде компенсации за то, что где-то за неделю до этого ВСУ взяли под контроль северную часть Ясиноватой. И сразу же передали территорию Национальной гвардии, которая оттуда в ту же ночь вышла.

В то время люди не понимали общей обстановки. Авторы Иловайской операции, по мнению генерала, хотели быстро закончить АТО, не разбираясь до конца в ситуации на фронте.

С другой стороны, Муженко отметил, что армия была не настолько сильна, чтобы сосредоточиться на одном участке фронта. В это время существовала угроза, что россияне пойдут на Мариуполь. К тому же шли бои в Луганском аэропорту, и это тоже было одно из основных направлений.

«Потому и предлагалось людям вернуться в Иловайск и держать там оборону. А мы туда подтянули бы две десантно-штурмовые бригады — 79-ю и 95-ю. Но они уже подошли после того, как все случилось», — отметил генерал.

По мнению Муженко, выход из Иловайского котла тоже вызывает много вопросов.

«Как выходили подразделения? Как выходили отдельные группы людей? Почему мы их искали по трое суток, а они потом появились совсем в других местах? Там не все так просто. Так что требуется серьезное изучение всех нюансов, чтобы можно было сделать окончательные выводы», — уточнил генерал.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали воспоминания участника боев за Иловайск, которому пришлось выходить из окружения.

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