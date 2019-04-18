Украина

Счета банка Януковича остались под арестом: суд принял важное решение по резонансному делу

В четверг, 18 апреля, Шевченковский райсуд Киева принял два решения по счетам во «Всеукраинском банке развития», который принадлежал сыну беглого экс-президента Украины Виктора Януковича — Александру.

В начале в ходе заседания суд постановил снять арест со счетов. Об этом в в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган

«Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева отменены аресты счетов во «Всеукраинском банке развития», — написала Сарган, отметив, что на счетах банка Януковича-младшего были арестованы 1,2 млрд гривен.

Позже прокуроры начали подготовку срочных ходатайств.

В результате первоначальное решение суда отменили и действующий арест остался в силе.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце прошлого года сын беглого президента Украины Виктора Януковича Александр, который вместе с отцом сбежал в Россию, продал свою последнюю недвижимость в Крыму.

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