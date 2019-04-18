Украина

Фуфайки, картон, трубы: что Россия запретила ввозить из Украины

Россия одновременно с запретом поставок в Украину нефти и нефтепродуктов существенно расширила список товаров украинского производства, запрещенных к ввозу на российскую территорию.

В список вошли несколько десятков наименований одежды и обуви, бумага, картон и изделия из них, проволока, стальная эмалированная посуда, закупорочные крышки. Также обновленный список коснулся продукции машиностроения и металлообработки.

Из одежды к ввозу в РФ запрещены изготовленые в Украине майки, фуфайки с рукавами и прочие, костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, колготы, чулки, гольфы, носки и подследники, бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки, обувь, детали обуви.

Кроме предметов быта, запрещен ввоз трубной продукции и техники: бульдозеров, трубоукладчиков, погрузчиков, жаток и запчастей к ним.

Напомним, ранее Украина ввела эмбарго на товары российской химической промышленности, на оборудование для железнодорожного транспорта и стеклянную тару.

Также читайте о последствиях запрета на ввоз российской нефти и нефтепродуктов для Украины.

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