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Фуфайки, картон, трубы: что Россия запретила ввозить из Украины
Россия одновременно с запретом поставок в Украину нефти и нефтепродуктов существенно расширила список товаров украинского производства, запрещенных к ввозу на российскую территорию.
В список вошли несколько десятков наименований одежды и обуви, бумага, картон и изделия из них, проволока, стальная эмалированная посуда, закупорочные крышки. Также обновленный список коснулся продукции машиностроения и металлообработки.
Из одежды к ввозу в РФ запрещены изготовленые в Украине майки, фуфайки с рукавами и прочие, костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, колготы, чулки, гольфы, носки и подследники, бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, подвязки, обувь, детали обуви.
Кроме предметов быта, запрещен ввоз трубной продукции и техники: бульдозеров, трубоукладчиков, погрузчиков, жаток и запчастей к ним.
Напомним, ранее Украина ввела эмбарго на товары российской химической промышленности, на оборудование для железнодорожного транспорта и стеклянную тару.
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