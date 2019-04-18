- 18:08 В посольстве США отреагировали на решение суда по национализации «ПриватБанка»
- 17:44 Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву: что об этом известно
- 17:23 Порошенко выступил с важным обращением к украинцам накануне выборов
- 16:51 Чем грозит Украине запрет на ввоз российской нефти и нефтепродуктов
- 16:51 В Киеве перекроют улицы из-за дебатов: схема объезда
- 16:50 Фуфайки, картон, трубы: что Россия запретила ввозить из Украины
- 16:47 Родственники Дмитрия Марьянова судятся за наследство
- 16:40 Страну сначала изнасиловали, а теперь просят извиниться за это: Фурса о решении суда о «Приватбанке»
- 16:36 СБУ задержала боевика «ЛНР», приехавшего на реабилитацию после ранения в Запорожье
- 16:26 Дебаты на «Олимпийском»: у Порошенко и Зеленского договорились о трансляции встречи
В посольстве США отреагировали на решение суда по национализации «ПриватБанка»
- В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Нацбанка Украины (НБУ) национализировать «ПриватБанк» по просьбе бывших владельцев, — указывается в обращении посольства США. — Это единственный эффективный метод защиты его вкладчиков — украинского народа и бизнеса, а также стабильности финансовой системы. И хотя потребовалось вложить около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности финучреждения, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность «ПриватБанка», защитило деньги миллионов граждан Украины и укрепило экономическое здоровье страны.
В свете этого мы приветствуем реформу корпоративного управления «ПриватБанка» под руководством независимого наблюдательного совета и преобразование его бизнес-модели, что уже привело к повышению эффективности и устойчивости всей банковской системы. Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения разумных принципов корпоративного управления, а также усилий Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, чтобы власти продолжали свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков.
Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой области.
Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил решение о выводе «ПриватБанка» с рынка с участием государства, удовлетворив иск его экс-владельца Игоря Коломойского.
«ФАКТЫ» также писали, что президент Петр Порошенко видит по последним резонансным решениям украинских судов, в частности в отношении «ПриватБанка», как сильно враги Украины жаждут реванша и возвращения нашей страны под контроль России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...