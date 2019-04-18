В посольстве США отреагировали на решение суда по национализации «ПриватБанка»

Украина

- В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Нацбанка Украины (НБУ) национализировать «ПриватБанк» по просьбе бывших владельцев, — указывается в обращении посольства США. — Это единственный эффективный метод защиты его вкладчиков — украинского народа и бизнеса, а также стабильности финансовой системы. И хотя потребовалось вложить около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности финучреждения, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность «ПриватБанка», защитило деньги миллионов граждан Украины и укрепило экономическое здоровье страны.

В свете этого мы приветствуем реформу корпоративного управления «ПриватБанка» под руководством независимого наблюдательного совета и преобразование его бизнес-модели, что уже привело к повышению эффективности и устойчивости всей банковской системы. Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения разумных принципов корпоративного управления, а также усилий Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, чтобы власти продолжали свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков.

Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой области.

Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд Киева отменил решение о выводе «ПриватБанка» с рынка с участием государства, удовлетворив иск его экс-владельца Игоря Коломойского.

«ФАКТЫ» также писали, что президент Петр Порошенко видит по последним резонансным решениям украинских судов, в частности в отношении «ПриватБанка», как сильно враги Украины жаждут реванша и возвращения нашей страны под контроль России.

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