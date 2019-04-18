Украина

В Украине показали новые доказательства военного присутствия России на Донбассе

На Донбассе обнаружены новые доказательства присутствия России — оккупанты применяют для обстрела российские управляемые снаряды ЗОФ39 «Краснополь». Артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм враг выпустил с временно оккупированной территории.

5 апреля вражеская артиллерия обстреляла украинские позиции возле поселка Новолуганское Донецкой области. После обстрела на территории были обнаружены обломки российских боеприпасов, что еще раз подтвердило использование Россией запрещенных средств ведения войны.

Собранные обломки снарядов «Краснополь» показали представители Генпрокуратуры Украины. Боеприпасы однозначно российские — на вооружении армии Украины такие снаряды не состоят. Прокуроры назначили экспертизы и ведут расследование.

Напомним, из-за обстрела боевиками Новолуганского были полностью уничтожены дома мирных жителей. В апреле 2019 года стало известно, что у оккупантов появились в распоряжении управляемые снаряды «Краснополь».

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