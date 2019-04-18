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Я отвечала взаимностью Никите: откровения самой яркой участницы «Холостяка» (фото)
Уже в пятницу, 19 апреля, выйдет самый романтический выпуск девятого сезона проекта «Холостяк» (СТБ). Ранее «ФАКТЫ» рассказали о самых ярких моментах шестого выпуска романтического реалити. Девушки вместе с Никитой Добрыниным отправятся в страну любви — Францию! Правда, именно там разыграются самые драматические сцены. Общее свидание состоится в городе Бордо, который славится своими винодельнями. Именно здесь придумали так называемый винный марафон, который Никита и попробует устроить для девушек.
Но лишь одной участнице повезет побывать вместе с Никитой в Париже. Там Холостяк уже не сможет противостоять чувствам, которые на него нахлынут. А многие из участниц не смогут дальше скрывать своей ревности. Настоящая драма развернется тогда, когда девушки станут свидетелями сладкого поцелуя Холостяка и одной из участниц!
Минувший эфир романтического реалити покинули Виктория и Юля. Именно яркую блондинку из Кременчуга — Юлю — еще с Первой вечеринки называли одной из главных фавориток Холостяка. Никита не раз приглашал девушку на индивидуальные свидания, но так и не смог достучаться до ее сердца. По мнению Никиты, Юля вела себя слишком сдержанно и не смогла открыть ему свои чувства. Ранее Никита Добрынин отреагировал на гневную исповедь экс-участницы «Холостяка».
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юля рассказала, что на самом деле чувствовала к Никите и кого считала своей конкуренткой на проекте.
— В этом году, накануне старта реалити, у девушек была возможность проголосовать за того, кого вы хотите видеть Холостяком. Вы за кого голосовали?
— Да, знаю, что в этом году были претенденты, за которых можно было проголосовать. Но я решила этого не делать. Знаете, неизвестность только подстегивает чувства.
— И какое же было ваше первое впечатление от Никиты?
— Признаюсь, он мне понравился. Холостяк сразу произвел приятное впечатление. Никита интересный, приятный, улыбчивый и позитивный мужчина.
— Кстати, на Первой вечеринке у вас был очень смелый наряд. Как долго выбирали, что надеть на знакомство с Холостяком?
— Когда я шла на Первую вечеринку, прекрасно знала, какой наряд хочу. И мне пошили его в точности таким, каким я его видела — с глубоким декольте и высоким разрезом. Согласна, что этот наряд был для очень смелой девушки, потому что он очень подчеркивает фигуру. Может, кому-то платье показалось слишком откровенным, а для меня оно просто красивое и сексуальное. Мне кажется, я сумела его правильно подать и обыграть, поэтому на 100% довольна своим выходом и тем, как я выглядела.
— В ком из девочек вы видели свою главную конкурентку?
— Честно, ни в ком не видела конкурентку. Даже несмотря на то, что все девочки интересные, харизматичные, красивые и умные. При всем этом я — довольно уверенная в себе девушка, и ни в ком из участниц не рассмотрела опасности для себя.
— В последнем разговоре с вами Никита сказал, что вы не отвечаете ему взаимностью, поэтому он не дал вам розу.
— А мое мнение — я отвечала ему взаимностью до поры до времени. Я пришла на проект, чтобы встретить мужчину для серьезных отношений. Я никогда этого не скрывала. Может быть, поэтому я придиралась к Холостяку и как-то очень тщательно его изучала. Действительно, были какие-то моменты, которые мне не совсем нравились в Никите. Поэтому каждое свидание меня немножечко отдаляло от него. Наверное, поэтому так и получилось, что я не ответила взаимностью Холостяку, и он это очень хорошо почувствовал.
— Было предчувствие перед Церемонией роз, что вы покинете проект?
— Знаете, когда я села общаться с Никитой на последней Церемонии роз, я все поняла. Мне стало совершенно ясно, что я уйду и даже по какой причине. Холостяк задал мне всего пару вопросов, но уже все было понятно. Почему? Потому что нам было тяжеловато в общении. У нас с Никитой были одни претензии друг к другу, недопонимания и мало чего-то позитивного, хорошего и легкого. Это было и с его стороны, и с моей.
— Вы вините в этом Никиту?
— Я ни в коем случае не говорю, что Никита виноват в этом. Или, скажем, что виновата я. Просто у нас как-то обоюдно не сложилось построить отношения.
— Если вернуться назад, изменили бы что-то в своем поведении на проекте?
— Если честно, я ни о чем не жалею. Моя позиция по жизни: что ни делается — все к лучшему. Даже если бы я изменила свое поведение, открывалась и шла на контакт с Холостяком, мне кажется, после проекта мы бы все-равно не были вместе. Мы бы с Никитой рано или поздно разошлись. Просто я не его человек, а он не мой человек. Поэтому мне не было смысла что-то менять или подстраиваться под желания другого человека. Моя цель была найти своего мужчину не только на проекте, но и для дальнейшей жизни. Мне показалось, что у Никиты была такая же цель. Поэтому было бы бессмысленно сказать, что я хотела бы что-то поменять.
— Проект принес вам популярность?
— Если и принес, то в не очень большом круге людей. Может быть, меня и узнают на улице, но никто сильно не делает на этом акцент. Действительно, мне много пишут в соцсетях, спрашивают совет по поводу отношений. Но не скажу, что это какой-то ажиотаж.
— Что бы вы посоветовали участницам следующих сезонов?
— Мой совет всем девочкам, которые мечтают попасть в «Холостяк»: идите и пробуйте. Ничего не бойтесь и будьте собой! Но при этом тщательно обдумайте, что хотите рассказать о себе на всю страну.
Ранее одна из самых заметных холостячек сказала «ФАКТАМ», что сожалеет об участии в проекте.
А экономист из Николаева, 28-летняя Анна, покинувшая, романтическое реалити в четвертом эфире, призналась «ФАКТАМ», что ее больше всего раздражало на проекте и почему она никогда не смогла бы влюбиться в Холостяка.
О том, что происходит за кадром «Холостяка», рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и 28-летняя Лиля, так и не попавшая на индивидуальное свидание в девятом сезоне.
А одна из участниц закатила истерику и захотела покинуть проект прямо во время свидания.
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