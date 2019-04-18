Порошенко созвал экстренное заседание CНБО: названа причина

Украина

Президент Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО соберется в 21.00.

Причиной для созыва заседания стала ситуация с государственным «Приватбанком». 18 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправной национализацию «ПриватБанка». Нацбанк уже заявил, что оспорит это решение.

Порошенко в своем обращении к нации выразил уверенность, что если подобные решения суда вступят в силу и государственный банк придется возвращать его бывшему владельцу, это грозит денежными потерями для всех вкладчиков банка, а Украина окажется под угрозой дефолта и нового экономического кризиса.

«ФАКТЫ» выяснили, реален ли сценарий реприватизации системообразующего банка и как все эти процессы отразятся на курсе национальной валюты.

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