«Челси» и «Славия» устроили голевую феерию в Лондоне

Спорт

В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи четвертьфинальной стадии Лиги Европы — второго по престижности клубного турнира Старого Света.

«Айнтрахт» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:0 (Костич, 37, Роде, 67). Первый матч — 2:4.

Франкфуртский «Айнтрахт» после выездного поражения на домашнем стадионе забил необходимые два мяча в ворота «Бенфики» и прошел в полуфинал турнира. Примечательно, что поортугальцы были лишены поддержки одного своего преданного фаната — Альваро Оливейра поехал из Лиссабона в Германию, чтобы поддержать любимую команду, но «промахнулся» и вместо Франкфурта-на-Майне прибыл во Франкфурт-на-Одере. Расстояние между городами — 600 километров, и когда Альваро осознал свою ошибку, на матч он уже физически не мог успеть.

«Валенсия» (Испания) — «Вильярреал» (Испания) — 2:0 (Латорре, 13, Парехо, 54). Первый матч — 3:1.

«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:1 (Ляказетт, 36). Первый матч — 0:2.

В противостоянии двух именитых команд, которые по своему уровню заслуживают выступать в Лиге чемпионов, в обоих матчах сильнее оказался представитель английской премьер-лиги. На «Сан-Паоло» в Неаполе хозяева нанесли 19 ударов в сторону ворот, но ни один из них не принес успеха команде Карло Анчелотти. Правда, победа «Арсенала» была омрачена травмой Аарона Рэмси, который потянул ногу и покинул поле еще в первом тайме. Судя по предварительным прогнозам, у полузащитника «канониров» повреждение подколенного сухожилия, и сезон для него уже закончен.

«Челси» (Англия) — «Славия» (Чехия) — 4:3 (Педро, 5, 27, Дели, 10, в свои ворота, Жиру, 17 — Соучек, 26, Шевчик, 51, 55). Первый матч — 1:0.

Настоящую голевую феерию устроили «Челси» и «Славия» в Лондоне. После домашнего поражения никто особо не давал шансов пражанам, что и подтвердил первый тайм на «Стэмфорд Бридж», в котором хозяева делали все, что хотели. Но после перерыва подопечные Йиндржиха Трпшовски забили дважды, сократив отставание до минимума, и рассчитывали на большее, вот только именитые соперники больше не позволяли себе подобных вольностей. Стоит отметить, что «Челси» стал второй командой в Европе после «Манчестер Сити», которой удалось забить 100 мячей в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, в полуфиналах встретятся: «Арсенал» — «Валенсия», «Айнтрахт» — «Челси» (в очном противостоянии сойдутся команды, выбившие из турнира донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо»). Матчи пройдут 2 и 9 мая. Напомним, что финал Лиги Европы-2018/2019 пройдет в столице Азербайджана — Баку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МанСити» в дикой битве с семью голами вылетел от «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Челси»

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