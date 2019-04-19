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Rammstein на площади «Трех штыков»: немецкая группа показала в клипе Херсон (видео)
Немецкая группа Rammstein, лидера которой Тилля Линдеманна неоднократно упоминали в связи с украинской поп-дивой Светланой Лободой, анонсировала новый альбом, показав в нем славный украинский город Херсон. Интересный факт заприметили журналисты ресурса Na chasi.
В частности, в клипе с высоты птичьего полета показан перекресток улиц 200-летия Херсона и 49-й Гвардейской дивизии, а также площадь 40-летия Победы. Местные жители называют эту местность «Площадью Трех штыков», так как посредине транспортного кольца стоит монумент защитникам Херсона от нацистов в виде тех самых трех штыков.,
Пока неизвестно, почему музыканты выбрали для своего видео этот спальный район Херсона. В титрах к тизеру лишь сообщается, что новый альбом Rammstein выходит 17 мая. В него войдет и вызвавшая неоднократную реакцию зрителей песня Deutschland.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», девятиминутное видео Deutschland было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в конце марта и стало причиной для многочисленных критических высказываний. Так, экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что в клипе Rammstein использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, что выглядит непристойно и омерзительно. Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему холокоста. С Кноблох согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.