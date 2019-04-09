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- 16:54 Тилль Линдеманн заинтриговал новым комментарием о романе с Лободой
Тилль Линдеманн заинтриговал новым комментарием о романе с Лободой
56-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого называют тайным возлюбленным украинской певицы Светланы Лободы и отцом ее младшей дочери, прокомментировал слухи о романе с 36-летней артисткой.
Ему пришлось ответить на прямой вопрос журналиста об их отношениях. Своими словами певец еще больше заинтриговал публику. Он, как и раньше, ушел от конкретного ответа, лишь намекнув, что их с Лободой связывает тайна, которую он не может раскрыть.
«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — сказал Линдеманн.
Напомним, в мае младшей дочери Светланы Лободы Тильде исполнится год. Певица не раскрывает имя отца девочки. Ее отцом СМИ называют Линдеманна и пытаются найти доказательства звездных отношений. Одно из них — имя девочки. А также тот факт, что солист группы «Рамштайн» забирал Лободу из больницы после операции, проводит время с ее детьми и дарит памятные подарки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что голая Светлана Лобода заинтриговала сеть пикантными кадрами.
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