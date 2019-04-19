Голые в Нью-Йорке: тысячи людей разденутся ради «свободы сосков в соцсетях»

Мир

Художник и фотограф Спенсер Туник, создающий работы с участием обнаженных людей, намерен организовать акцию против правил Facebook и Instagram, блокирующих публикации с обнаженной натурой. Флешмоб планируется провести 2 июня в центре Нью-Йорка, пишет «Лента.ру» со ссылкой на NBC New York.

По словам фотографа, тысячи голых людей соберутся в одном месте для снимка. Таким образом они выступят против цензуры искусства на главных социальных платформах интернета.

«Я надеюсь создать новую фотографию с обнаженными на улицах Нью-Йорка. Произведение, которое декриминализирует женский сосок в соцсетях и в то же время поддержит свободу выражения для мужчин, женщин и трансгендеров, которые, будучи художниками, смогут делиться своим искусством без последствий», — рассказал Туник.

За время своей карьеры он сделал более 75 фотографий с массовым участием обнаженных людей. Один из самых известных снимков был сделан в Мексике — тогда для работы обнажились 18 тысяч человек.

Издание сообщает, что Туник и сам столкнулся с проблемой при публикации работ в соцсетях. Его профиль в Facebook заблокировали в 2014 году за фото голых женщин в Португалии. По словам художника, фотографы очень часто сталкиваются с подобным — снимки удаляются, а аккаунты блокируются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эпатажная американская певица Майли Сайрус выложила в соцсети Instagram очередное фото в голом виде. На нем обнаженная 26-летняя звезда позирует в шезлонге посреди пустыни на открытом воздухе. Из одежды на ней одна лишь панамка. Таким необычным способом Майли объявила о том, что собирается выступать на знаменитом музыкальном фестивале Вудсток, который в этом году празднует свое 50-летие.

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