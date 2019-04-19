Оставайтесь расслабленными: Супрун дала советы Порошенко и Зеленскому накануне дебатов

Общество

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, постоянно радующая медицинскими советами «на злобу дня», не упустила из виду запланированные на 19 апреля стадионные дебаты между кандидатами в президенты. Руководитель Минздрава дала ценные указания по поводу публичных выступлений.

Желающим достойно выглядеть перед большой аудиторией Супрун советует начать с правильной осанки: «Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой — так ничего не пережмет голосовые связки».

Чтобы дополнительно снять напряжение с голосвых связок, и.о. мнистра советует полезное упражнение. Оно также поможет сделать приятнее тембр голоса.

«Несколько минут громко зевайте. Затем положите руку на грудь и все ниже и ниже говорите звук „хаммммм“ — вы должны почувствовать вибрацию. Регулярно делайте эти упражнения, и вы сможете говорить ниже, чем ранее, голосом с обертонами», — рассказала Супрун суть упражнения.

Пить воду во время выступлений важно. Так снимаются последствия усиленной выработки адреналина. А вот алкоголь перед выступлением будет фатальной ошибкой. «Алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе, а также может улучшить умение иностранными языками. Но опьянение может еще больше спутать язык и мысли, а как только содержание алкоголя упадет, тревожность еще больше усилится», — предупреждает и.о. министра.

Напомним, стадионные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским запланированы на НСК «Олимпийский» в 19.00. В 21.00 «Суспільне» готово выделить телестудию и организовать трансляцию, чтобы кандидаты смогли провести провести предусмотренные законом официальные теледебаты.

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