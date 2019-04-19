Украина

В Украине могут отменить наказание водителям за смертельные ДТП

В Украине могут кардинально поменять принципы определения виновника смертельного ДТП. Водителям хотят дать шанс избежать ответственности, если они докажут, что смертельной аварии нельзя было избежать из-за ям на дороге.

Законопроект № 10 236 уже внесен в Верховную Раду. Предполагается, что «неудовлетворительное эксплуатационное содержание автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов» может стать причиной снять ответственность с водителя.

Авторы законопроекта считают несправедливым, что в действующем законодательстве крайне однобокий подход при определении виновника ДТП. «Не учитывается тот факт, что лицо может нарушить правила дорожного движения вынужденно… вследствие ненадлежащего эксплуатационного содержания автомобильных дорог. На практике это приводит к привлечению к уголовной ответственности водителей… даже в тех ситуациях, которые водитель объективно не мог предотвратить», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, под Киевом 28 марта 2019 года из-за состояния дорожного полотна столкнулись 20 автомобилей. За день до этого на том же участке дороги в аварию попали девять авто.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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