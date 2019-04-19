Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» впервые за семь лет побрился и показал на видео, как он это сделал

Актер Джейсон Момоа, звезда фильма «Аквамен» и телесериала «Игра престолов», сбрил бороду, которую носил последние семь лет. И стал практически неузнаваемым. 39-летний Джейсон также поделился видео, на котором показал, как он это делал. Как выяснилось, Момоа побрился не просто так, а выступая против загрязнения окружающей среды пластиком. О чем и заявил публично, бреясь посреди замусоренной пустыни и прощаясь со сделавшими его знаменитым персонажами — Кхалом Дрого и Артуром Карри. Последний раз Момоа видели без бороды в картине 2011 года «Конан-варвар».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Момоа, один из самых крутых мачо Голливуда удивил телезрителей «девчачьей» прической с хвостиками.

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