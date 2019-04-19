Киевлян предупредили о проблемах в метро из-за дебатов

Общество

В Киеве в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский» будут перекрыты улицы в центре города. Но на этом транспортные проблемы не закончатся. Затруднения ожидаются и в работе метрополитена.

Перед массовым мероприятием на стадионе, которое начинается в 19.00, подземка переводит три ближайших станции на особый режим работы. С 18.00 до 19.00 «Олимпийская» будет работать с ограничениями на вход. Станция «Площадь Льва Толстого» ожидает толпы пассажиров, поскольку на выход работает лишь один эскалатор. На станции «Дворец Спорта» пока не объявлено об ограничениях на вход и выход, но такие меры возможны до и сразу после массового мероприятия на стадионе.

Что касается ограничений для автотранспорта, то полиция опубликовала карту перекрытых улиц. Ограничения будут действовать на улицах Большой Васильковской, Деловой, Василия Тютюнника, Физкультуры, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского, Эспланадной, Рогнединской.

Напомним, точного количества зрителей на стадионе организаторы пока не знают, потому отталкиваются от максимальной вместимости НСК «Олимпийский» — 70 тысяч человек. Тем временем команды Владимира Зеленского и Петра Порошенко еще не согласовали порядок проведения дебатов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter