Кладоискатели-любители обнаружили старинные монеты на сумму 200 тысяч долларов (фото)

Мир

Четверо друзей-кладоискателей обнаружили в поле близ деревни Хамблден в британском графстве Бакингемшир золотые и серебряные монеты, датированные XIV веком. Приблизительная стоимость клада — по меньшей мере 200 тысяч долларов.

Сначала 38-летний Эндрю Уинтер, 44-летний Дариуш Фиялковски и братья Тобиаш и Матеуш Новак 30 и 33 лет, обнаружили с помощью металлодетектора 12 серебряных монет, отчеканенных в эпоху королей Эдуарда I и Эдуарда II. В течение последующих дней приятели отрыли еще более 500 монет — в том числе 12 крайне редких золотых ноблей, который были в ходу во времена пандемии чумы, известной в истории, как Черная смерть. В настоящее время каждый из них оценивается приблизительно в 13 тысяч долларов.

Как сообщает британское издание Metro, пока велись раскопки, кладоискатели спали в палатке возле ямы, чтобы туда не пробрались воры. Клад передан в музей, где его оценивают эксперты. Сообщается, что это самая большая находка золотых и серебряных монет в Великобритании за последние десять лет. Приятели, а также владелец поля, получат причитающуюся им награду.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что иностранец пытался вывезти из Украины старинные монеты.

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