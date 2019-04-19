Украина

В Украине рассказали, как заставить Путина пойти на уступки по Донбассу

Украине для успешных переговоров с российским руководством нужно заставить Владимира Путина выступить в роли ответчика, то есть в непривычном для него формате. Кроме того, вести переговоры с Путиным нужно в присутствии посредников и заручившись поддержкой Запада. Такой способ предложил в интервью «ФАКТАМ» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Нужно доносить до Запада всю правду о ситуации в Украине. Чтобы Запад поддерживал именно Украину в этих переговорах. И нужно добиться того, чтобы Путин выступал в роли „ответчика“, что для него непривычно. Сможем ли мы такого добиться? Посмотрим. Нужно время», — считает эксперт.

Жданов предостерегает от таких международных переговоров, в которых три страны, включая Россию, уговаривают Украину принять условия боевиков. «Вести переговоры нужно с Путиным. Но ни в коем случае один на один. Переговоры должны быть только в присутствии посредников», — настаивает военный эксперт.

Напомним, последние переговоры с Россией по Донбассу и перемирию на фронте прошли безрезультатно. Руководитель российской делегации Борис Грызлов просто не прибыл на переговоры, прислав замену. Представитель украинской стороны Ирина Геращенко считает, что Россия почувствовала возможность реванша, и теперь ее крайне сложно склонить к переговорному процессу.

О том, что в сложившихся обстоятельствах может предпринять Украина, читайте в интервью Жданова «Крым мы теряем, а по Донбассу есть шанс загнать Путина в неловкое положение».

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