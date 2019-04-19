26.84 / 27.13 30.13 / 30.58
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» – «Ворскла»: онлайн-видеотрансляция спарринга

12:36 19 апреля 2019 4
«Динамо» – «Ворскла»: онлайн-видеотрансляция спарринга
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 19 апреля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского пройдет товарищеский матч между командами отечественной премьер-лиги — киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой».

Коллективы возглавляют Александр Хацкевич и Виталий Косовский, которые в конце 1990-х — начале 2000-х вместе выступали в «Динамо» и добивались громких успехов в чемпионате Украины и еврокубках. В официальных матчах в нынешнем сезоне киевляне и полтавчане больше не встретятся — «Динамо» борется за чемпионство, а «Ворскла» играет в группе выживания и в нынешнем году пока не побеждала (в шести матчах — две ничьи и четыре поражения).

Трансляция будет доступна, начиная с 14:00.

Добавим, что свои следующие матчи в премьер-лиги «Динамо» и «Ворскла» проведут на следующей неделе: 23 апреля полтавчане примут у себя дома черниговскую «Десну», а киевляне 24 апреля сыграют на НСК «Олимпийский» с донецким «Шахтером».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале.

Фото ФК «Динамо»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины