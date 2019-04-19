«Динамо» – «Ворскла»: онлайн-видеотрансляция спарринга

Спорт

В пятницу, 19 апреля, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского пройдет товарищеский матч между командами отечественной премьер-лиги — киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой».

Коллективы возглавляют Александр Хацкевич и Виталий Косовский, которые в конце 1990-х — начале 2000-х вместе выступали в «Динамо» и добивались громких успехов в чемпионате Украины и еврокубках. В официальных матчах в нынешнем сезоне киевляне и полтавчане больше не встретятся — «Динамо» борется за чемпионство, а «Ворскла» играет в группе выживания и в нынешнем году пока не побеждала (в шести матчах — две ничьи и четыре поражения).

Трансляция будет доступна, начиная с 14:00.

Добавим, что свои следующие матчи в премьер-лиги «Динамо» и «Ворскла» проведут на следующей неделе: 23 апреля полтавчане примут у себя дома черниговскую «Десну», а киевляне 24 апреля сыграют на НСК «Олимпийский» с донецким «Шахтером».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале.

Фото ФК «Динамо»

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