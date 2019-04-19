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Усик назвал свой «рабочий» вес в супертяжелом дивизионе (видео)
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) продолжает подготовку к бою с камерунцем Карлосом Такамом (36 побед, 28 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья), который станет для него дебютным в супертяжелом дивизионе.
Наш соотечественник показал, как работает в спортзале под руководством олимпийского чемпиона Лондона-2012 по тяжелой атлетике Алексея Торохтия, а также назвал свой «рабочий» вес.
«Вес у меня остался тот, что и в межсезонье, просто его нужно „обработать“, перевести в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг. Мой „рабочий“ вес в бою будет максимум 97 кг. Если будет больше, то теоретически я не смогу отбоксировать все 12 раундов. Мы всегда настраиваемся на 12 раундов — не бывает такого, что на два, три или пять. 12 раундов в том темпе, в котором мы работаем, будет очень сложно вытянуть с лишним весом», — рассказал Усик.
Напомним, что бой Усик — Такам пройдет 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дебютный бой Усика в супертяжелом весе назначен официально.
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