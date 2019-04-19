Другого варианта нет: выбираем между сохранением государства и иллюзиями

Украина

В пятницу, 19 апреля, в день проведения дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов, к избирателям обратились народные депутаты из разных фракций, писатели, известные деятели искусства, общественные активисты, ветераны АТО, правозащитники, ученые, музыканты. В открытом письме они призвали соотечественников осознанно подойти к выбору кандидата на пост главы государства и предостерегли от навязанных иллюзий.

«Нынешний формат второго тура — результат умелой манипуляции общественным сознанием. Да, мы все устали от экономических неурядиц, раздражены коррупционными скандалами, чувствуем постоянную тревогу из-за войны. Это все стало хорошим фундаментом для продвижения нового „альтернативного“ кандидата», — говорится в обращении.

При этом авторы обращения констатируют, что другое — это не всегда лучше. «Выбирать альтернативу имеет смысл только тогда, когда она настоящая и если ведет к изменениям к лучшему, — считают представители украинской интеллигенции. — Действительно ли альтернативный новый и несистемный кандидат, в независимости которого есть основания сомневаться? Мы должны понимать, что такой президент будет выгодным, в первую очередь, олигархам, которые смогут реализовать через него все свои планы».

Авторы обращения призывают сделать осознанный выбор, который повлияет на будущее Украины: «Для этого надо поставить на чашу весов наши достижения за последние пять лет и те риски, идущие за кандидатом, о котором мы ничего по сути не знаем. Ведь сегодня мы, как никогда ранее, стоим перед выбором между сохранением государства и иллюзиями, навязанными украинскому обществу олигархическими СМИ».

Представители интеллигенции считают, что «избрание Владимира Зеленского — это избрание слабого и несамостоятельного президента. Такой выбор ставит под угрозу не только экономическое развитие и безопасность наших детей, но и саму украинскую государственность».

Свои подписи под обращением поставили музыкант Виктор Бронюк, почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий, актриса Ирма Витовская, Герой Украины, участник сопротивления российской агрессии Владимир Жемчугов, министр образования (2014−2016 гг.) Сергей Квит, писатели Андрей Курков, Андрей Кокотюха, Ирэн Роздобудько, лидер группы «Козак System» Иван Леньо, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев и многие другие.

Напомним, ранее перед вторым туром голосования на президентских выборах в Украине патриарх Филарет обратился к гражданам с призывом проголосовать за сохранение украинского государства, его независимость и свободу.

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