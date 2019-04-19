Общество

Коллапс гарантирован: в Киеве раньше времени ограничили работу центральных станций

Ограничения в работе метрополитена в Киеве начались намного раньше, чем планировало руководство столичной подземки. В связи с вечерними дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в 12.00 была ограничена работа трех станций метро, расположенных рядом со стадионом.

Так, станция метро «Олимпийская» не работает на вход и выход, станция «Дворец спорта» — на выход, а станция «Площадь Льва Толстого» — на вход.

Ограничения снимут не ранее, чем закончатся все запланированные мероприятия на НСК «Олимпийский», то есть только в 20.00−20.30 19 апреля.

Напомним, о стадионных дебатах известно лишь то, что на стадионе планируется организовать отдельные фан-зоны для сторонников каждого из кандидатов. Мероприятие будет транслироваться на Общественном телевидении («UA:Суспільне»). По поводу модератора (ведущего) дебатов ясности пока нет. Также неизвестны темы, которые планируется вынести на обсуждение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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