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Коллапс гарантирован: в Киеве раньше времени ограничили работу центральных станций
Ограничения в работе метрополитена в Киеве начались намного раньше, чем планировало руководство столичной подземки. В связи с вечерними дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в 12.00 была ограничена работа трех станций метро, расположенных рядом со стадионом.
Так, станция метро «Олимпийская» не работает на вход и выход, станция «Дворец спорта» — на выход, а станция «Площадь Льва Толстого» — на вход.
Ограничения снимут не ранее, чем закончатся все запланированные мероприятия на НСК «Олимпийский», то есть только в 20.00−20.30 19 апреля.
Напомним, о стадионных дебатах известно лишь то, что на стадионе планируется организовать отдельные фан-зоны для сторонников каждого из кандидатов. Мероприятие будет транслироваться на Общественном телевидении («UA:Суспільне»). По поводу модератора (ведущего) дебатов ясности пока нет. Также неизвестны темы, которые планируется вынести на обсуждение.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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