Ви готові нести відповідальність за дії свого кандидата?

Блоги

Напередодні другого туру президентських виборів ветеран АТО, блогер і мандрівник Валерій Ананьєв на своїй сторінці в соцмережі звернувся до українців з проханням дати собі відповідь на декілька серйозних питань стосовно подальшої ситуації в країні і зазначив, що буде голосувати за чинного президента, оскільки в його супернику бачить більшу небезпеку для держави.

«В неділю, перед тим як Ви будете ставити хрестик біля прізвища одного з кандидатів, будь ласка, дайте собі відповіді на декілька питань.

Ви особисто готові нести відповідальність за дії свого кандидата:

1. Якщо він виявиться слабким/нерозумним в міжнародній і військовій політиці і Росія скористається цією слабкістю/дурістю, Ви готові захищати свою країну зі зброєю в руках? Або провести на війну свого чоловіка/сина/брата?

2. Якщо він буде поглиблювати і розширювати корупційну систему, Ви готові активно проявити громадянську позицію? Приймати участь у створенні інститутів громадського впливу на державну політику, витрачати свій час і гроші на активну громадську діяльність?

3. Якщо його дії розколють суспільство, Ви готові відчути на собі всю важкість суспільних потрясінь? Мати витримку і розум не роздмухати полум’я, а загасити його та примиритися зі своїм опонентом?

4. Якщо він буде неграмотним в економічній політиці, Ви готові до економічних потрясінь? Включно з економічною кризою. І не звалити закордон, «бо ця країна безнадійна».

Вона не безнадійна — це був Ваш вибір, виправляйте, будь ласка. Сентенції «гірше вже не буде» залиште психіатру — буде. Я бачив, як буває в Танзанії. Чув про Венесуелу і Сомалі.

Якщо Ви на ці питання відповіли, я поважаю Ваш вибір. Якщо Ви голосуєте з почуття ненависті, мені Вас щиро жаль. І мені дуже не хочеться виправляти потім чужі помилки.

Про свій вибір я вже писав. І повторю ще раз максимально просто: я ЗМУШЕНИЙ голосувати за діючого президента, оскільки в його супернику бачу більшу небезпеку для країни.

Мені не подобається Порошенко, я вбачаю в ньому деякі загрози для економічного розвитку моєї країни, але те, що побачив на представленні зе-команди — це загроза існуванню країни як такої.

Нести відповідальність за свій вибір — я готовий. А Ви?", — написав Ананьєв у Facebook.

Нагадаємо, що 19 квітня, в день проведения дебатів між кандидатами, до виборців звернулися народні депутати з різних фракцій, письменники, відомі діячі мистецтв, активісти, ветерани АТО, науковці та музиканти. У відкритому листі вони закликали співвітчизників усвідомлено підійти до вибору кандидата і застерегли від нав'язаних ілюзій.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter