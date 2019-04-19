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Кличко призвал украинцев показать на выборах сознательность и цивилизованность нации (видео)
Во время второго тура выборов президента Украины, который состоится в это воскресенье — 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они сознательные граждане и цивилизованная нация. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы Украины. Все, кто пойдет голосовать, каждый сделает свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же — спокойно, законно, без манипуляций, без фальсификаций. Это очень важно — обеспечить прозрачность, законность, порядок», — сказал Кличко.
По словам мэра Киева, к выборам президента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего цивилизованного мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.
«Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы — сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять лишние эмоции. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства», — подчеркнул Виталий Кличко.
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