Украина

В Киеве 20–22 апреля будут частично перекрыты Северный и Южный мосты (график)

В субботу, 20 апреля, с 10:00 до 20:00 частично перекроют движение на Северном мосту через Днепр в местах выполнения работ в обоих направлениях. Об этом сообщает «Киевавтодор» и просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, круглосуточно ведутся работы на путепроводе на Харьковском шоссе через ж/д пути, поэтому там по-прежнему трудно проехать. Как сообщают дорожники, до 04:00 22 апреля действует частичное ограничение на Южном мосту (меняют деформационные швы) в направлении с проспекта Бажана на Столичное шоссе.

Продолжается ремонт на проспекте Палладина: 20 апреля с 08:00 до 20:00 приступят к фрезерованию дорожного покрытия на улицах Рабочей и Малинской, в связи с чем на этих улицах частично ограничат движение транспорта.

С 21 апреля в связи с реконструкцией улицы Академика Туполева вводятся частичные ограничения движения на участке между Эстонской и проспектом Победы.

Традиционные продуктовые ярмарки, которые проводятся 20 и 21 апреля на улицах М. Цветаевой, Лисковской, Иорданской и Татарской, вносят изменения в схемы движения троллейбусов №№ 34, 37 и автобусов №№ 6, 31, 61 (с начала движения и ориентировочно до 18:00).

20 апреля произойдут такие изменения:

- движение троллейбуса № 34 организовано по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры и обратно;

- троллейбус № 37А проследует по трассе маршрута № 37;

- автобус № 6 — от Дарницкой площади до улицы Милославской (без заезда на улицы Лисковскую и Радунскую);

- автобус № 61 — от ж/д платформы Троещина до улицы Радунская (без заезда на улицу Лисковскую).

21 апреля автобус № 31 будет курсировать от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по своей схеме, далее от улицы Шмидта до Нагорной, потом выедет на действующую трассу.

«Киевпасстранс» предупредил: в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Маяковского в ночь на 22 апреля (с 01:30 до 04:30) маршрут ночного троллейбуса № 91Н будет пролегать по трассе Центральный ж/д вокзал — Дарницкая площадь.

Напомним, что в связи с дебатами кандидатов в президенты в пятницу, 19 апреля, ограничивается движение в центре, меняется режим работы и схемы общественного транспорта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об апрельских ограничениях на Южном мосту, улицах и путепроводах.

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