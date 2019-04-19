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Дебаты Зеленского и Порошенко: на НСК "Олимпийский" начали пускать зрителей (фото)
На НСК «Олимпийский» в 16:00 открыли вход для зрителей. Об этом сообщили в сети известные блогеры.
«Финал Лиги чемпионов снова в Киеве. Фото за два с половиной часа до матча», — иронично озаглавил выложенные им фото журналист Дмитрий Костюк.
Зрители торопятся занять места на стадионе
«Вышло солнце из-за туч. Начали запускать фанов», — написал Андрей Карпов («Полтава»). Последний опубликовал фото, сделанное непосредственно на поле стадиона.
Также стало известно о начале концерта, устроенного на сценах каждого из кандидатов.
Напомним, дебаты начнутся в 19:00. Зрители допускаются на НСК до 18:50.
Модерировать дискуссию, которая состоится с двух сцен, будут известные журналисты.
«ФАКТЫ» будут вести прямую трансляцию дебатов.
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