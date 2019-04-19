Расследование Бигуса показало серьезный конфликт в команде Зеленского, – Голобуцкий

Политика

Последнее расследование программы «Наші гроші» Дениса Бигуса свидетельствует о конфликте в команде Зеленского. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Алексей Голобуцкий, комментируя обнародованную журналистами программы «Наші гроші» информацию.

«Бигус в последнем расследовании проанализировал группы влияния в команде Зеленского и пришел к выводу, что эти „акционеры Зеленского“ серьезно конфликтуют между собой по вполне объективным причинам: различных бизнес-интересов и конфликта внешних обязательств», — написал Голобуцкий.

Анализируя опубликованную журналистами информацию, политический эксперт предположил, что «представители многих инвесторов и акционеров проекта «Зеленский», которые преследуют разные цели, постоянно пытаются перетянуть одеяло каждый на себя.

«В частности, речь идет о т. н. представителях „Дяди“ (Коломойского), т. н. „Нижних“ (представители адвоката Сергея Нижнего), есть филиал „Оппоблока“, который соединил экс-регионалов и представителей власти Януковича», — отметил эксперт.

По словам Голобуцкого, именно разношерстность команды может быть причиной конфликтов в ней.

«Конфликты обусловлены как раз столкновением бизнес- и политических интересов различных групп. Как рассказывают журналисты, члены одной группировки часто „наезжают“ на других, пытаясь продавить то или иное решение. Это в перспективе вообще может заблокировать деятельность команды как единого целого», — пишет эксперт.

Голобуцкий отметил, что если в команде Зеленского еще до победы на выборах наблюдаются такие трения, то после доступа к властным и экономическим ресурсам страны эти конфликты наверняка усилятся.

«То есть, вполне вероятен распад команды на конфликтующие блоки, которые будут жестко давить на президента, лоббируя каждый собственные интересы. Учитывая, что Зеленский вчера сам откровенно констатировал, что „еще не разобрался со всем этим“ и поэтому вполне полагается на мнение экспертов из своей команды, открытый конфликт интересов в команде действительно приведет к неуправляемому хаосу», — полагает Алексей Голобуцкий.

Политолог также спрогнозировал: «Как только доступ будет значительно затруднен или перекрыт жестким конфликтом интересов, за спиной Зеленского не останется ни одного из тех „экспертов и специалистов“, на которых он вполне открыто опирается и намерен опираться в процессе управления государством».

«Приходится с сожалением констатировать, что несамостоятельность Зеленского — действительно серьезная и вполне реальная угроза для независимости Украины и экономической ситуации в нашей стране», — считает политолог.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter