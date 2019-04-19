Украина

"Мы не уверены, что после выборов нам не отдадут преступный приказ сдать оружие", — адмирал (видео)

Командование и офицеры ВМС Украины обеспокоены возможной сменой Верховного главнокомандующего. Об этом идет речь в видеообращении командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, которое записано на борту флагманского корабля национальных Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» и выложено 19 апреля в Facebook.

Озвучивая позицию военнослужащих одного из основных видов Вооруженных Сил страны, адмирал, в частности, сказал:

«Армия — вне политики. Военно-морские силы всегда будут придерживаться закона. Стране придется сделать судьбоносный выбор. Мы, военные моряки, знаем, куда двигаться — к европейским ценностям, ценностям человеческой жизни, к верховенству права. Мы первыми ощутили на себе всю прелесть „русского мира“, первыми из Вооруженных Cил столкнулись с предательством и первыми не выполнили преступный приказ предателя Березовского (Денис Березовский — бывший командующий ВМС Украины в марте 2014 года . — Ред.) о сдаче оружия».

Игорь Воронченко выразил неуверенность в том, что такого рода приказы не будут отданы и сейчас, после выборов-2019. Едва сдерживая эмоции и возмущение, командующий украинском флотом заявляет: «Мы хотим услышать конкретные ответы на конкретные вопросы, которые касаются национальной безопасности и дальнейшего развития ВМС Украины. Мы будем выполнять законы, стоять на защите Конституции, но дайте ответы: как будут отвоеваны захваченные территории, как мы будем принуждать Российскую Федерацию выполнять нормы международного права, не воровать газ с наших месторождений на шельфе, как будем защищать исключительную экономическую зону?

Мы знаем, что было сделано за последние пять лет, в условиях войны, и понимаем, что очень трудно брать руль управления государством, которое находится в состоянии войны. Только в шоу, в кино бывает второй дубль, четвертый, пятый, до бесконечности. На войне второго дубля нет. За нами — жизни подчиненных, граждан.

Мы верим в будущую победу и в мир, который наступит. Слава Украине!"

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко заявил: «Вооруженные Силы будут выполнять свои конституционные задачи независимо от тенденциозных заявлений и амбиций разного рода политиков. Однажды уже была попытка свернуть Украину с европейского пути. Не нужно повторять такие ошибки впредь. Обратной дороги нет».

Полный текст интервью Виктора Муженко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Можно разгромить любую армию, но покорить народ нельзя».

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