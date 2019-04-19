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"Олимпийский" накануне дебатов: эксклюзивные фото
На НСК «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Фотокор «ФАКТОВ» Сергей Тушинский увидел подготовку к этому событию. Эксклюзивные фото предлагаем вашему вниманию.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».