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Украина

"Олимпийский" накануне дебатов: эксклюзивные фото

19:14 19 апреля 2019 51
дебаты на Олимпийском
Инф. «ФАКТОВ»

На НСК «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Фотокор «ФАКТОВ» Сергей Тушинский увидел подготовку к этому событию. Эксклюзивные фото предлагаем вашему вниманию.

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