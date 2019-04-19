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Херсонский прокурор лишился должности за пьяное вождение
Эта история началась в сентябре прошлого года, когда в Южноукраинске Николаевской области патрульные полицейские остановили неуверенно ехавший по трассе внедорожник Міtsubishi Раjero. За рулем машины оказался прокурор отдела процессуального руководства прокуратуры Херсонской области Виталий Мищенко. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что следователь ГБР попался пьяным за рулем.
По словам полицейских, от правоохранителя разило алкоголем. О нетрезвом состоянии водителя свидетельствовали покраснение глаз и сбивчивая речь. От освидетельствования прокурор отказался. В процессе разбирательства стал утверждать, что за рулем находился не он, а его супруга.
Патрульные составили протокол по 130-й статье админкодекса. Делу дали ход, и в дальнейшем в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров Украины поступили две дисциплинарные жалобы как от имени прокурора Херсонской области Тригубенко, так и из Генеральной прокуратуры Украины.
Интересно, что первая проверка, проведенная представителем дисциплинарной комиссии, не выявила в действиях Мищенко дисциплинарного проступка. Сам же прокурор доказывал свою невиновность.
А вот на заседании дисциплинарной комиссии произошел крутой поворот. Кроме других доказательств полицейские предъявили видеофайлы с фиксацией инцидента на дороге. Прокурор был вынужден признать, что употребил в тот день один литр пива и за рулем находился именно он. Кроме всего прочего, выяснилось, что он поначалу вел себя весьма нагло, а потом стал просить патрульных «простить», мол, до его дома уже не далеко…
В итоге за «совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, честности и неподкупности и грубое нарушение правил прокурорской этики» Виталия Мищенко уволили с должности в органах прокуратуры.
Ранее на Прикарпатье осудили секретаря суда, который «спас» от наказания 11 пьяных водителей.
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