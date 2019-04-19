Парубий резко ответил на идею Зеленского о роспуске Рады

Политика

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил об отсутствии оснований для роспуска парламента. Об этом он сказал в эфире Громадського, назвав позицию кандидата правовым нигилизмом.

Спикер также посоветовал Зеленскому почитать статью Конституции о полномочиях президента, которая не предполагает возможности объявления коалиции недействительной.

«Президент действительно может иметь право распустить парламент. Андрей Портнов и другие его товарищи уже пишут ему указы о роспуске парламента. Это правовой нигилизм. Нет никаких юридических оснований, возможно, есть политические», — сказал он.

Ранее в интервью РБК-Украина Зеленский заявил, что не исключает варианта досрочного роспуска парламента, отметив при этом, что не успеет сделать это до очередных выборов Рады.

Напомним, на НСК «Олимпийский» завершилось публичное общение кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. В данный момент Порошенко уже прибыл в студию «Общественного ТВ», где состоятся собственно национальные теледебаты.

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