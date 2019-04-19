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В полиции сообщили об угрозе теракта в студии "Суспільного": Порошенко остался в студии
В студию Общественного ТВ, где проходят Национальные дебаты кандидатов в президенты Украины, поступил анонимный звонок о заминировании. Об этом в прямом эфире сообщила модератор дебатов.
При этом она предложила президенту Украины Петру Порошенко, который пришел в студию сам, без своего соперника, решить для себя, покинет он студию, или останется.
Порошенко отказался эвакуироваться, аналогичное решение приняли все зрители и журналисты в студии, сообщил в Facebook журналист Павел Казарин.
На данный момент действующий глава государства продолжает отвечать на записанные для дебатов вопросы украинцев.
В СБУ заявили, что звонок о якобы минировании «Общественного ТВ» перед началом дебатов, на ккоторые прибыл только действующий глава государства Петр Порошенко, поступил предположительно с территории РФ.
«СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании „Общественного телевидения“. Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ», — сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии Интерфакс-Украина.
По ее словам, в течение всего дня 19 апреля поступали звонки о якобы минировании НСК «Олимпийский», и эти звонки поступали из РФ.
Напомним, перед студией Общественного ТВ кандидаты встретились на НСК «Олимпийский».
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