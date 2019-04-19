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Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция с НСК "Олимпийский"
В пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском» состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Накануне Владимир Зеленский впервые представил свою команду, о которой до последнего времени было мало что известно, а Петр Порошенко в своем обращении к украинцам заявил, что будет бороться за Украину как президент, кандидат и гражданин.
Несмотря на то что дебаты состоятся совсем скоро, в штабах кандидатов, похоже, продолжается согласование некоторых спорных моментов. Так, спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявлял, что представители кандидатов согласились разделить фан-зону во избежание столкновений, также существует договоренность, что сигнал со стадиона будет единый, но трансляцию, возможно, будут вести несколько телеканалов. Однако по состоянию на вечер четверга, 18 апреля, соглашение о дебатах не было подписано.
Окно с трансляцией появится в этой новости за 15 минут до начала мероприятия.
Напомним, что в МВД рекомендуют украинцам, которые собираются на НСК «Олимпийский», где состоятся дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, прийти налегке: правоохранители будут обеспечивать серьезный контроль и изымать у идущих на дебаты любые предметы, которые могут «нанести вред окружающим». Речь идет о петардах, файерах, ножах и, естественно, оружии.
Наряду с этим возле стадиона 19 апреля ограничили движение на ряде улиц с 10:00 до 22:00, а Патрульная полиция обнародовала карту объездов и перекрытий движения.
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